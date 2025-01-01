SinyallerBölümler
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

MagicGW audcad L
Büyüme
1 460%
Aboneler
111
Haftalar
48
İşlemler
1542
Kazanç
79%
Kâr faktörü
6.02
Maks. düşüş
33%
Deux ex machina
Büyüme
5 144%
Aboneler
6
Haftalar
235
İşlemler
1436
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.85
Maks. düşüş
26%
NoPain MT5
Büyüme
1 603%
Aboneler
70
Haftalar
211
İşlemler
5505
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.67
Maks. düşüş
21%
Low risk trading version 3
Büyüme
4 092%
Aboneler
2
Haftalar
45
İşlemler
1920
Kazanç
52%
Kâr faktörü
1.78
Maks. düşüş
46%
Golden Nuggets
Büyüme
505%
Aboneler
21
Haftalar
26
İşlemler
568
Kazanç
80%
Kâr faktörü
3.42
Maks. düşüş
21%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
487%
Aboneler
20
Haftalar
126
İşlemler
1180
Kazanç
77%
Kâr faktörü
1.59
Maks. düşüş
26%
Daily Gold Sniper
Büyüme
541%
Aboneler
14
Haftalar
42
İşlemler
134
Kazanç
95%
Kâr faktörü
2.05
Maks. düşüş
34%
OnlyUJ
Büyüme
230%
Aboneler
13
Haftalar
69
İşlemler
425
Kazanç
48%
Kâr faktörü
1.34
Maks. düşüş
17%
MSC Gold Stable Pro
Büyüme
496%
Aboneler
10
Haftalar
82
İşlemler
571
Kazanç
79%
Kâr faktörü
2.26
Maks. düşüş
34%
SwissBot Gold Guardian
Büyüme
1 825%
Aboneler
38
Haftalar
154
İşlemler
591
Kazanç
79%
Kâr faktörü
4.54
Maks. düşüş
18%

