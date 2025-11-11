SinyallerBölümler
Benjamin Roger Joseph Touvron

TraderMan

0 inceleme
86 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 -10%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 844
Kârla kapanan işlemler:
6 115 (77.95%)
Zararla kapanan işlemler:
1 729 (22.04%)
En iyi işlem:
167.48 EUR
En kötü işlem:
-883.66 EUR
Brüt kâr:
13 207.25 EUR (16 398 825 pips)
Brüt zarar:
-13 266.40 EUR (1 389 466 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
194 (49.85 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
348.24 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.02
Alış işlemleri:
4 127 (52.61%)
Satış işlemleri:
3 717 (47.39%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.01 EUR
Ortalama kâr:
2.16 EUR
Ortalama zarar:
-7.67 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
33 (-6.41 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 124.52 EUR (5)
Aylık büyüme:
-31.10%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
84%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 319.41 EUR
Maksimum:
2 671.16 EUR (73.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
88.49% (2 590.17 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 5555
USDJPY 570
GBPUSD 511
EURAUD 287
ETHUSD 126
GBPAUD 116
EURUSD 109
AUDUSD 98
DE40 58
BTCUSD 55
USDCHF 47
USDMXN 30
XRPUSD 27
USDCAD 26
US500 22
EURGBP 17
SOLUSD 16
IAU.NYSE 15
GBPJPY 13
XAGEUR 12
XAUEUR 10
CHFJPY 9
DOGUSD 7
JUP.LSE 5
NZDUSD 4
AUDCAD 4
EURCAD 4
NZDCAD 3
AUDNZD 3
XAGUSD 3
LTCUSD 2
AUDJPY 2
ADAUSD 2
BNBUSD 2
AMS.MAD 2
GBPCAD 1
GBPCHF 1
AVXUSD 1
EOSUSD 1
CADJPY 1
EURJPY 1
LNKUSD 1
BCHUSD 1
AUDCHF 1
EURCHF 1
CADCHF 1
ORCL.NYSE 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 24
USDJPY 91
GBPUSD -44
EURAUD -66
ETHUSD 39
GBPAUD -12
EURUSD 49
AUDUSD -103
DE40 -7
BTCUSD 8
USDCHF 12
USDMXN -20
XRPUSD 0
USDCAD 2
US500 -5
EURGBP 1
SOLUSD 10
IAU.NYSE 0
GBPJPY -1
XAGEUR -9
XAUEUR 19
CHFJPY 0
DOGUSD -1
JUP.LSE 0
NZDUSD 3
AUDCAD -1
EURCAD 2
NZDCAD 7
AUDNZD 0
XAGUSD -7
LTCUSD 0
AUDJPY 0
ADAUSD 0
BNBUSD -1
AMS.MAD -2
GBPCAD -2
GBPCHF -5
AVXUSD -1
EOSUSD 0
CADJPY 2
EURJPY 2
LNKUSD 0
BCHUSD 0
AUDCHF 0
EURCHF 0
CADCHF -1
ORCL.NYSE -10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 80K
USDJPY 9.9K
GBPUSD 7.8K
EURAUD -9.4K
ETHUSD 64K
GBPAUD -1.6K
EURUSD 2.5K
AUDUSD -7.4K
DE40 -6.6K
BTCUSD -71K
USDCHF 1.3K
USDMXN -3K
XRPUSD 3.2K
USDCAD 878
US500 -3.1K
EURGBP 68
SOLUSD 104K
IAU.NYSE 0
GBPJPY -23
XAGEUR 189
XAUEUR 278
CHFJPY 54
DOGUSD -1.1K
JUP.LSE -100
NZDUSD 56
AUDCAD -45
EURCAD 242
NZDCAD 976
AUDNZD 12
XAGUSD -312
LTCUSD -210
AUDJPY -33
ADAUSD -1.9K
BNBUSD -12K
AMS.MAD -1K
GBPCAD -299
GBPCHF -397
AVXUSD -8.8K
EOSUSD 0
CADJPY 333
EURJPY 295
LNKUSD -99
BCHUSD -127
AUDCHF -34
EURCHF -18
CADCHF -38
ORCL.NYSE -975
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +167.48 EUR
En kötü işlem: -884 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +49.85 EUR
Maksimum ardışık zarar: -6.41 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PUPrime-Live
0.46 × 117
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 125
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.94 × 197
FusionMarkets-Live
1.12 × 93
Exness-MT5Real3
1.17 × 6
Exness-MT5Real12
1.25 × 8
Bybit-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real7
1.40 × 5
TitanFX-MT5-01
1.41 × 98
VantageInternational-Live 10
1.55 × 122
FPMarketsSC-Live
1.57 × 23
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.61 × 215
FxPro-MT5 Live02
1.62 × 156
Coinexx-Live
1.79 × 33
ICMarketsSC-MT5-2
1.89 × 1051
RoboForex-ECN
1.92 × 4162
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
TradeMaxGlobal-Live
2.28 × 354
OneRoyal-Server
2.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
ICMarketsSC-MT5
2.64 × 81
Darwinex-Live
2.79 × 156
Axiory-Live
2.82 × 65
79 daha fazla...
Fort de plus de 20 ans d'expérience en tant que trader professionnel au sein de plusieurs sociétés, je mets désormais mon expertise à votre service via une plateforme privée de signaux de trading.
Ma mission est d'accompagner les traders, débutants comme confirmés, en leur fournissant des analyses de marché en temps réel et des signaux de trading précis pour optimiser leur stratégie.

Ce canal est particulièrement adapté aux petits comptes démarrant avec moins de 100 €, les aidant à se développer progressivement dans un environnement discipliné et éducatif.

İnceleme yok
2025.11.11 16:50
A large drawdown may occur on the account again
