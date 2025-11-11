- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5555
|USDJPY
|570
|GBPUSD
|511
|EURAUD
|287
|ETHUSD
|126
|GBPAUD
|116
|EURUSD
|109
|AUDUSD
|98
|DE40
|58
|BTCUSD
|55
|USDCHF
|47
|USDMXN
|30
|XRPUSD
|27
|USDCAD
|26
|US500
|22
|EURGBP
|17
|SOLUSD
|16
|IAU.NYSE
|15
|GBPJPY
|13
|XAGEUR
|12
|XAUEUR
|10
|CHFJPY
|9
|DOGUSD
|7
|JUP.LSE
|5
|NZDUSD
|4
|AUDCAD
|4
|EURCAD
|4
|NZDCAD
|3
|AUDNZD
|3
|XAGUSD
|3
|LTCUSD
|2
|AUDJPY
|2
|ADAUSD
|2
|BNBUSD
|2
|AMS.MAD
|2
|GBPCAD
|1
|GBPCHF
|1
|AVXUSD
|1
|EOSUSD
|1
|CADJPY
|1
|EURJPY
|1
|LNKUSD
|1
|BCHUSD
|1
|AUDCHF
|1
|EURCHF
|1
|CADCHF
|1
|ORCL.NYSE
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|24
|USDJPY
|91
|GBPUSD
|-44
|EURAUD
|-66
|ETHUSD
|39
|GBPAUD
|-12
|EURUSD
|49
|AUDUSD
|-103
|DE40
|-7
|BTCUSD
|8
|USDCHF
|12
|USDMXN
|-20
|XRPUSD
|0
|USDCAD
|2
|US500
|-5
|EURGBP
|1
|SOLUSD
|10
|IAU.NYSE
|0
|GBPJPY
|-1
|XAGEUR
|-9
|XAUEUR
|19
|CHFJPY
|0
|DOGUSD
|-1
|JUP.LSE
|0
|NZDUSD
|3
|AUDCAD
|-1
|EURCAD
|2
|NZDCAD
|7
|AUDNZD
|0
|XAGUSD
|-7
|LTCUSD
|0
|AUDJPY
|0
|ADAUSD
|0
|BNBUSD
|-1
|AMS.MAD
|-2
|GBPCAD
|-2
|GBPCHF
|-5
|AVXUSD
|-1
|EOSUSD
|0
|CADJPY
|2
|EURJPY
|2
|LNKUSD
|0
|BCHUSD
|0
|AUDCHF
|0
|EURCHF
|0
|CADCHF
|-1
|ORCL.NYSE
|-10
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|80K
|USDJPY
|9.9K
|GBPUSD
|7.8K
|EURAUD
|-9.4K
|ETHUSD
|64K
|GBPAUD
|-1.6K
|EURUSD
|2.5K
|AUDUSD
|-7.4K
|DE40
|-6.6K
|BTCUSD
|-71K
|USDCHF
|1.3K
|USDMXN
|-3K
|XRPUSD
|3.2K
|USDCAD
|878
|US500
|-3.1K
|EURGBP
|68
|SOLUSD
|104K
|IAU.NYSE
|0
|GBPJPY
|-23
|XAGEUR
|189
|XAUEUR
|278
|CHFJPY
|54
|DOGUSD
|-1.1K
|JUP.LSE
|-100
|NZDUSD
|56
|AUDCAD
|-45
|EURCAD
|242
|NZDCAD
|976
|AUDNZD
|12
|XAGUSD
|-312
|LTCUSD
|-210
|AUDJPY
|-33
|ADAUSD
|-1.9K
|BNBUSD
|-12K
|AMS.MAD
|-1K
|GBPCAD
|-299
|GBPCHF
|-397
|AVXUSD
|-8.8K
|EOSUSD
|0
|CADJPY
|333
|EURJPY
|295
|LNKUSD
|-99
|BCHUSD
|-127
|AUDCHF
|-34
|EURCHF
|-18
|CADCHF
|-38
|ORCL.NYSE
|-975
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PUPrime-Live
|0.46 × 117
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.84 × 125
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.94 × 197
|
FusionMarkets-Live
|1.12 × 93
|
Exness-MT5Real3
|1.17 × 6
|
Exness-MT5Real12
|1.25 × 8
|
Bybit-Live
|1.25 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.40 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|1.41 × 98
|
VantageInternational-Live 10
|1.55 × 122
|
FPMarketsSC-Live
|1.57 × 23
|
VantageInternational-Live 5
|1.60 × 15
|
BlueberryMarkets-Live
|1.61 × 215
|
FxPro-MT5 Live02
|1.62 × 156
|
Coinexx-Live
|1.79 × 33
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.89 × 1051
|
RoboForex-ECN
|1.92 × 4162
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
FundingTradersGroup-Server
|2.12 × 66
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.28 × 354
|
OneRoyal-Server
|2.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.52 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|2.64 × 81
|
Darwinex-Live
|2.79 × 156
|
Axiory-Live
|2.82 × 65
Fort de plus de 20 ans d'expérience en tant que trader professionnel au sein de plusieurs sociétés, je mets désormais mon expertise à votre service via une plateforme privée de signaux de trading.
Ma mission est d'accompagner les traders, débutants comme confirmés, en leur fournissant des analyses de marché en temps réel et des signaux de trading précis pour optimiser leur stratégie.
Ce canal est particulièrement adapté aux petits comptes démarrant avec moins de 100 €, les aidant à se développer progressivement dans un environnement discipliné et éducatif.