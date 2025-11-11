SinyallerBölümler
Ratheesh T P

SreejeshCrossover

0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 13
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
10 (35.71%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (64.29%)
En iyi işlem:
916.04 INR
En kötü işlem:
-1 020.89 INR
Brüt kâr:
3 364.64 INR (16 622 pips)
Brüt zarar:
-6 415.43 INR (165 844 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (808.48 INR)
Maksimum ardışık kâr:
916.04 INR (1)
Sharpe oranı:
-0.22
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
6 (21.43%)
Satış işlemleri:
22 (78.57%)
Kâr faktörü:
0.52
Beklenen getiri:
-108.96 INR
Ortalama kâr:
336.46 INR
Ortalama zarar:
-356.41 INR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1 222.03 INR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 727.17 INR (4)
Aylık büyüme:
-61.02%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 050.79 INR
Maksimum:
3 050.79 INR (61.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 INR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 INR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 21
BTCUSD 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -29
BTCUSD -22
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -2.1K
BTCUSD -147K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +916.04 INR
En kötü işlem: -1 021 INR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +808.48 INR
Maksimum ardışık zarar: -1 222.03 INR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 13" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This is one minute scalping in XAUUSD
İnceleme yok
2025.11.11 16:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 16:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
