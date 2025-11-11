- Büyüme
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
10 (35.71%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (64.29%)
En iyi işlem:
916.04 INR
En kötü işlem:
-1 020.89 INR
Brüt kâr:
3 364.64 INR (16 622 pips)
Brüt zarar:
-6 415.43 INR (165 844 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (808.48 INR)
Maksimum ardışık kâr:
916.04 INR (1)
Sharpe oranı:
-0.22
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
6 (21.43%)
Satış işlemleri:
22 (78.57%)
Kâr faktörü:
0.52
Beklenen getiri:
-108.96 INR
Ortalama kâr:
336.46 INR
Ortalama zarar:
-356.41 INR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1 222.03 INR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 727.17 INR (4)
Aylık büyüme:
-61.02%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 050.79 INR
Maksimum:
3 050.79 INR (61.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 INR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 INR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|BTCUSD
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-29
|BTCUSD
|-22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-2.1K
|BTCUSD
|-147K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +916.04 INR
En kötü işlem: -1 021 INR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +808.48 INR
Maksimum ardışık zarar: -1 222.03 INR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 13" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
This is one minute scalping in XAUUSD
