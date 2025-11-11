- Büyüme
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
15 (65.21%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (34.78%)
En iyi işlem:
16.62 USD
En kötü işlem:
-6.03 USD
Brüt kâr:
48.20 USD (5 050 pips)
Brüt zarar:
-18.57 USD (1 735 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (17.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17.98 USD (2)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
24.49%
Maks. mevduat yükü:
47.27%
En son işlem:
12 dakika önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
4.91
Alış işlemleri:
20 (86.96%)
Satış işlemleri:
3 (13.04%)
Kâr faktörü:
2.60
Beklenen getiri:
1.29 USD
Ortalama kâr:
3.21 USD
Ortalama zarar:
-2.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-6.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.03 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6.03 USD (7.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.87% (6.01 USD)
Varlığa göre:
25.73% (15.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|30
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.3K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 59 USD
69%
0
0
USD
USD
73
USD
USD
1
0%
23
65%
24%
2.59
1.29
USD
USD
26%
1:500