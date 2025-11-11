- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
84
Kârla kapanan işlemler:
43 (51.19%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (48.81%)
En iyi işlem:
4.89 USD
En kötü işlem:
-3.56 USD
Brüt kâr:
25.52 USD (2 028 pips)
Brüt zarar:
-32.09 USD (3 094 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (0.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.17 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
59.85%
En son işlem:
18 dakika önce
Hafta başına işlemler:
92
Ort. tutma süresi:
56 dakika
Düzelme faktörü:
-0.37
Alış işlemleri:
50 (59.52%)
Satış işlemleri:
34 (40.48%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-0.08 USD
Ortalama kâr:
0.59 USD
Ortalama zarar:
-0.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-5.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.12 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.57 USD
Maksimum:
17.94 USD (6.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.89% (12.78 USD)
Varlığa göre:
24.06% (60.65 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|20
|EURUSD
|13
|EURJPY
|9
|NZDUSD
|9
|AUDUSD
|8
|EURGBP
|7
|USDJPY
|7
|USDCHF
|6
|USDCAD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-1
|EURUSD
|2
|EURJPY
|2
|NZDUSD
|5
|AUDUSD
|0
|EURGBP
|-1
|USDJPY
|-4
|USDCHF
|-13
|USDCAD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-31
|EURUSD
|-90
|EURJPY
|-176
|NZDUSD
|500
|AUDUSD
|5
|EURGBP
|-49
|USDJPY
|-507
|USDCHF
|-1K
|USDCAD
|302
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.89 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +0.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 14
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ICTrading-MT5-4
|0.36 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
Exness-MT5Real7
|0.50 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.54 × 3748
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.83 × 12
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.09 × 510
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.62 × 609
|
Alpari-MT5
|1.93 × 46
Be sure to copy all orders exactly, IMPORTANT copy my transactions to a separate account. lever 1:500 or more, account type ProCent (ECN/PRIME) Please use the Affiliate code when registering a RoboForex account in this group: qzqj - Rebates for all clients and subpartners this group 25%! (in this group minimum volume of 0.01 is available on all MetaTrader4 ProCent accounts. When opening a new account)
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
USD
493
USD
USD
1
100%
84
51%
100%
0.79
-0.08
USD
USD
24%
1:300