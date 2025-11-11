SinyallerBölümler
Evgen Khenkin

MM N RoboForex

Evgen Khenkin
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
RoboForex-ECN
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
84
Kârla kapanan işlemler:
43 (51.19%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (48.81%)
En iyi işlem:
4.89 USD
En kötü işlem:
-3.56 USD
Brüt kâr:
25.52 USD (2 028 pips)
Brüt zarar:
-32.09 USD (3 094 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (0.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.17 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
59.85%
En son işlem:
18 dakika önce
Hafta başına işlemler:
92
Ort. tutma süresi:
56 dakika
Düzelme faktörü:
-0.37
Alış işlemleri:
50 (59.52%)
Satış işlemleri:
34 (40.48%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-0.08 USD
Ortalama kâr:
0.59 USD
Ortalama zarar:
-0.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-5.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.12 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.57 USD
Maksimum:
17.94 USD (6.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.89% (12.78 USD)
Varlığa göre:
24.06% (60.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 20
EURUSD 13
EURJPY 9
NZDUSD 9
AUDUSD 8
EURGBP 7
USDJPY 7
USDCHF 6
USDCAD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -1
EURUSD 2
EURJPY 2
NZDUSD 5
AUDUSD 0
EURGBP -1
USDJPY -4
USDCHF -13
USDCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -31
EURUSD -90
EURJPY -176
NZDUSD 500
AUDUSD 5
EURGBP -49
USDJPY -507
USDCHF -1K
USDCAD 302
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.89 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +0.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live
0.00 × 2
FXCC1-Trade
0.00 × 2
Tradestone-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 14
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
FusionMarkets-Live
0.36 × 14
ICTrading-MT5-4
0.36 × 36
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.50 × 14
RoboForex-ECN
0.54 × 3748
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
ICMarkets-MT5
0.83 × 12
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.09 × 510
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.62 × 609
Alpari-MT5
1.93 × 46
52 daha fazla...
Be sure to copy all orders exactly, IMPORTANT copy my transactions to a separate account. lever 1:500 or more, account type ProCent (ECN/PRIME)  Please use the Affiliate code when registering a RoboForex account in this group: qzqj - Rebates for all clients and subpartners this group 25%! (in this group minimum volume of 0.01 is available on all MetaTrader4 ProCent accounts. When opening a new account)
İnceleme yok
2025.11.11 13:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.