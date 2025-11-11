SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SpokoGram
Dawid Piasecki

SpokoGram

Dawid Piasecki
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 533%
Axi-US16-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
431
Kârla kapanan işlemler:
224 (51.97%)
Zararla kapanan işlemler:
207 (48.03%)
En iyi işlem:
234.50 USD
En kötü işlem:
-107.50 USD
Brüt kâr:
4 607.53 USD (237 959 pips)
Brüt zarar:
-3 182.82 USD (168 452 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (381.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
458.50 USD (11)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
41.04%
Maks. mevduat yükü:
106.78%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
376
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
2.13
Alış işlemleri:
206 (47.80%)
Satış işlemleri:
225 (52.20%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
3.31 USD
Ortalama kâr:
20.57 USD
Ortalama zarar:
-15.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-317.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-373.80 USD (7)
Aylık büyüme:
533.33%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.08 USD
Maksimum:
668.95 USD (28.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.63% (668.95 USD)
Varlığa göre:
6.94% (53.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USTECH 309
XAUUSD 68
GER40 34
EURUSD 17
GBPUSD 2
BTCUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USTECH 213
XAUUSD 868
GER40 343
EURUSD 1
GBPUSD 0
BTCUSD 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USTECH 31K
XAUUSD 10K
GER40 30K
EURUSD -25
GBPUSD -5
BTCUSD -1.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +234.50 USD
En kötü işlem: -108 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +381.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -317.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US16-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Demo01
1.30 × 20
RoboForex-ProCent-8
2.81 × 48
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Welcome!

This is my manual trading account.

İnceleme yok
2025.11.11 14:40
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 14:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 13:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 13:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SpokoGram
Ayda 100 USD
533%
0
0
USD
654
USD
2
1%
431
51%
41%
1.44
3.31
USD
51%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.