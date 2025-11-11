- Büyüme
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xHubInternational-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Turbo Signal est un signal de trading automatisé spécialisé sur l’or (XAUUSD).
La stratégie repose sur des points de cassure (breakout) et une gestion rigoureuse du risque.
Toutes les positions sont exécutées automatiquement par un algorithme fiable et optimisé pour le marché de l’or.
-
Croissance constante et contrôlée
-
Aucune intervention manuelle
-
Gestion du capital prudente et transparente
-
Risque limité et suivi continu
💰 Dépôt minimum recommandé : 100 USD
🔄 Type : Algo trading 100% automatique
📈 Objectif : croissance stable et durable sur le long terme