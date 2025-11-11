- Büyüme
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
28 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (20.00%)
En iyi işlem:
67.09 USD
En kötü işlem:
-32.45 USD
Brüt kâr:
418.95 USD (289 856 pips)
Brüt zarar:
-105.55 USD (56 528 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (45.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
123.69 USD (3)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
7.82
Alış işlemleri:
31 (88.57%)
Satış işlemleri:
4 (11.43%)
Kâr faktörü:
3.97
Beklenen getiri:
8.95 USD
Ortalama kâr:
14.96 USD
Ortalama zarar:
-15.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-40.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.06 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
40.06 USD (9.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|313
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|233K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +67.09 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +45.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
