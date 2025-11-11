- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
10 (90.90%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (9.09%)
En iyi işlem:
10.85 USD
En kötü işlem:
-2.69 USD
Brüt kâr:
50.86 USD (18 449 pips)
Brüt zarar:
-2.69 USD (538 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (37.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37.22 USD (5)
Sharpe oranı:
1.26
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
10.03%
En son işlem:
52 dakika önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
17.91
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
11 (100.00%)
Kâr faktörü:
18.91
Beklenen getiri:
4.38 USD
Ortalama kâr:
5.09 USD
Ortalama zarar:
-2.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.69 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.69 USD (0.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.26% (2.69 USD)
Varlığa göre:
0.02% (0.18 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|48
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|18K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok