Huynh Thien Vuong

Trend Gold Pro

Huynh Thien Vuong
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
9 (34.61%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (65.38%)
En iyi işlem:
51.08 USD
En kötü işlem:
-11.84 USD
Brüt kâr:
134.00 USD (22 817 pips)
Brüt zarar:
-71.57 USD (33 991 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (15.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
107.49 USD (3)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
42.14%
Maks. mevduat yükü:
167.66%
En son işlem:
51 dakika önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
0.94
Alış işlemleri:
14 (53.85%)
Satış işlemleri:
12 (46.15%)
Kâr faktörü:
1.87
Beklenen getiri:
2.40 USD
Ortalama kâr:
14.89 USD
Ortalama zarar:
-4.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-66.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-66.58 USD (15)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
45.06 USD
Maksimum:
66.58 USD (13.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.54% (66.58 USD)
Varlığa göre:
3.39% (16.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 62
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -11K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +51.08 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +15.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -66.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
İnceleme yok
2025.11.11 13:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 13:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.