İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
15 (93.75%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (6.25%)
En iyi işlem:
70.58 EUR
En kötü işlem:
-26.85 EUR
Brüt kâr:
359.81 EUR (40 979 pips)
Brüt zarar:
-36.02 EUR (619 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (296.43 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
296.43 EUR (14)
Sharpe oranı:
0.92
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.94%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
11.31
Alış işlemleri:
7 (43.75%)
Satış işlemleri:
9 (56.25%)
Kâr faktörü:
9.99
Beklenen getiri:
20.24 EUR
Ortalama kâr:
23.99 EUR
Ortalama zarar:
-36.02 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-26.85 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-26.85 EUR (1)
Aylık büyüme:
3.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.81 EUR
Maksimum:
28.64 EUR (0.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.24% (27.01 EUR)
Varlığa göre:
1.74% (195.24 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|EURCAD
|5
|EURGBP
|3
|GBPUSD
|1
|USTEC
|1
|NZDUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|84
|EURCAD
|72
|EURGBP
|105
|GBPUSD
|4
|USTEC
|34
|NZDUSD
|72
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.2K
|EURCAD
|661
|EURGBP
|423
|GBPUSD
|22
|USTEC
|35K
|NZDUSD
|375
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.05 × 19
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.35 × 23
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5585
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.81 × 894
|
ICMarketsSC-MT5
|0.86 × 5589
|
LiteFinance-MT5
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
