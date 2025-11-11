SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TRAIDERS TECHNOLOGY
Sebastian Gil Gonzalez

TRAIDERS TECHNOLOGY

Sebastian Gil Gonzalez
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
15 (93.75%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (6.25%)
En iyi işlem:
70.58 EUR
En kötü işlem:
-26.85 EUR
Brüt kâr:
359.81 EUR (40 979 pips)
Brüt zarar:
-36.02 EUR (619 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (296.43 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
296.43 EUR (14)
Sharpe oranı:
0.92
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.94%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
11.31
Alış işlemleri:
7 (43.75%)
Satış işlemleri:
9 (56.25%)
Kâr faktörü:
9.99
Beklenen getiri:
20.24 EUR
Ortalama kâr:
23.99 EUR
Ortalama zarar:
-36.02 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-26.85 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-26.85 EUR (1)
Aylık büyüme:
3.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.81 EUR
Maksimum:
28.64 EUR (0.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.24% (27.01 EUR)
Varlığa göre:
1.74% (195.24 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 5
EURCAD 5
EURGBP 3
GBPUSD 1
USTEC 1
NZDUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 84
EURCAD 72
EURGBP 105
GBPUSD 4
USTEC 34
NZDUSD 72
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.2K
EURCAD 661
EURGBP 423
GBPUSD 22
USTEC 35K
NZDUSD 375
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +70.58 EUR
En kötü işlem: -27 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +296.43 EUR
Maksimum ardışık zarar: -26.85 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.05 × 19
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.35 × 23
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 4
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.81 × 894
ICMarketsSC-MT5
0.86 × 5589
LiteFinance-MT5
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.01 × 164
123 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.11 12:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 12:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
