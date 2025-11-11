- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
13 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.12 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
14.11 USD (1 794 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
13 (14.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14.11 USD (13)
Sharpe oranı:
1.89
Alım-satım etkinliği:
98.62%
Maks. mevduat yükü:
1.33%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
12 (92.31%)
Satış işlemleri:
1 (7.69%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.09 USD
Ortalama kâr:
1.09 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
1.41%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.44% (4.42 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|8
|NZDCAD
|4
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|10
|NZDCAD
|3
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|1.5K
|NZDCAD
|196
|XAUUSD
|105
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.12 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +14.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 3
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.30 × 10
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.50 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.83 × 139
|
DooTechnology-Live
|0.87 × 15
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|2.20 × 196
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.33 × 27
|
Tickmill-Live
|2.36 × 11206
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.38 × 992
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|2.40 × 5
|
Aglobe-Live
|3.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|3.31 × 29
|
RoboForex-ECN
|3.41 × 29
|
ICTrading-MT5-4
|3.70 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.49 × 424
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|4.80 × 10
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 70 USD
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
13
100%
99%
n/a
1.09
USD
USD
0%
1:500