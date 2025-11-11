SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Negen
Tamas Kacz

Negen

Tamas Kacz
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 24%
TitanFX-MT5-01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
28 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
6.69 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
47.23 EUR (1 813 pips)
Brüt zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
28 (47.23 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
47.23 EUR (28)
Sharpe oranı:
1.08
Alım-satım etkinliği:
93.86%
Maks. mevduat yükü:
21.98%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
14 (50.00%)
Satış işlemleri:
14 (50.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.69 EUR
Ortalama kâr:
1.69 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Aylık büyüme:
23.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.00 EUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
37.67% (83.77 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GER40 26
XAUUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GER40 52
XAUUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GER40 1.7K
XAUUSD 151
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.69 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +47.23 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TitanFX-MT5-01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ValutradesSeychelles-Live
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
2.00 × 1
TitanFX-MT5-01
2.15 × 194
Exness-MT5Real5
2.50 × 16
RoboForex-ECN
3.28 × 137
Tickmill-Live
3.65 × 48
DooTechnology-Live
4.12 × 879
AUSCommercial-Live
4.24 × 21
Teletrade-Sharp ECN
5.24 × 1579
ICMarketsSC-MT5-2
7.45 × 29
XMTrading-MT5 3
10.78 × 18
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
İnceleme yok
2025.11.13 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 21:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 19:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 18:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 17:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 16:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 15:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 13:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 09:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 19:00
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.11 12:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.11 12:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 12:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Negen
Ayda 30 USD
24%
0
0
USD
247
EUR
1
0%
28
100%
94%
n/a
1.69
EUR
38%
1:500
Kopyala

