- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
28 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
6.69 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
47.23 EUR (1 813 pips)
Brüt zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
28 (47.23 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
47.23 EUR (28)
Sharpe oranı:
1.08
Alım-satım etkinliği:
93.86%
Maks. mevduat yükü:
21.98%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
14 (50.00%)
Satış işlemleri:
14 (50.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.69 EUR
Ortalama kâr:
1.69 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Aylık büyüme:
23.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.00 EUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
37.67% (83.77 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GER40
|26
|XAUUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GER40
|52
|XAUUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GER40
|1.7K
|XAUUSD
|151
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.69 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +47.23 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TitanFX-MT5-01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ValutradesSeychelles-Live
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|2.15 × 194
|
Exness-MT5Real5
|2.50 × 16
|
RoboForex-ECN
|3.28 × 137
|
Tickmill-Live
|3.65 × 48
|
DooTechnology-Live
|4.12 × 879
|
AUSCommercial-Live
|4.24 × 21
|
Teletrade-Sharp ECN
|5.24 × 1579
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.45 × 29
|
XMTrading-MT5 3
|10.78 × 18
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
