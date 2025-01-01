SinyallerBölümler
404

Ne yazık ki, Gold Sclaper sinyali devre dışı ve kullanılamıyor

Sağlayıcı bu sinyali devre dışı bıraktı. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 4 sinyallerine göz atabilirsiniz:

Gold pro
Büyüme
2 679%
Aboneler
34
Haftalar
38
İşlemler
800
Kazanç
79%
Kâr faktörü
2.00
Maks. düşüş
52%
ATong
Büyüme
4 654%
Aboneler
0
Haftalar
238
İşlemler
7856
Kazanç
76%
Kâr faktörü
1.55
Maks. düşüş
28%
Niguru GBP
Büyüme
16 425%
Aboneler
0
Haftalar
141
İşlemler
1225
Kazanç
88%
Kâr faktörü
2.21
Maks. düşüş
39%
R Factor Mean Reversal
Büyüme
1 435%
Aboneler
1
Haftalar
302
İşlemler
28538
Kazanç
67%
Kâr faktörü
1.14
Maks. düşüş
41%
KingFX AU
Büyüme
355%
Aboneler
15
Haftalar
188
İşlemler
3234
Kazanç
76%
Kâr faktörü
1.65
Maks. düşüş
50%
MCA100
Büyüme
859%
Aboneler
18
Haftalar
104
İşlemler
300
Kazanç
55%
Kâr faktörü
1.56
Maks. düşüş
35%
MultiWay ICM
Büyüme
504%
Aboneler
14
Haftalar
95
İşlemler
863
Kazanç
73%
Kâr faktörü
1.92
Maks. düşüş
28%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Büyüme
803%
Aboneler
9
Haftalar
71
İşlemler
3064
Kazanç
81%
Kâr faktörü
3.62
Maks. düşüş
41%
Scalp IC Markets ECN
Büyüme
6 008%
Aboneler
1
Haftalar
326
İşlemler
1995
Kazanç
72%
Kâr faktörü
1.94
Maks. düşüş
38%
Theranto v3 Live 2
Büyüme
2 801%
Aboneler
83
Haftalar
60
İşlemler
286
Kazanç
88%
Kâr faktörü
6.52
Maks. düşüş
35%

