İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
2 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (50.00%)
En iyi işlem:
40.00 USD
En kötü işlem:
-20.21 USD
Brüt kâr:
40.61 USD (4 060 pips)
Brüt zarar:
-40.69 USD (4 038 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (40.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
40.00 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.41%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.00
Alış işlemleri:
4 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.02 USD
Ortalama kâr:
20.31 USD
Ortalama zarar:
-20.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-20.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.21 USD (1)
Aylık büyüme:
-0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.30 USD
Maksimum:
20.33 USD (0.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD_
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD_
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD_
|22
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "WeMasterTrade-Virtual" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
A refined intraday system combining technical accuracy and risk control. Targets stable profit without excessive drawdown — ideal for consistent capital growth.
