Zhang Zhuo

Zhuo

Zhang Zhuo
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 66%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
385
Kârla kapanan işlemler:
226 (58.70%)
Zararla kapanan işlemler:
159 (41.30%)
En iyi işlem:
234.84 USD
En kötü işlem:
-603.68 USD
Brüt kâr:
5 490.02 USD (760 588 pips)
Brüt zarar:
-3 751.36 USD (123 615 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (262.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
782.00 USD (20)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.16%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
118
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
1.32
Alış işlemleri:
342 (88.83%)
Satış işlemleri:
43 (11.17%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
4.52 USD
Ortalama kâr:
24.29 USD
Ortalama zarar:
-23.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-460.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-733.18 USD (8)
Aylık büyüme:
66.43%
Algo alım-satım:
46%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 321.79 USD (27.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.29% (1 321.96 USD)
Varlığa göre:
0.37% (19.07 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 274
AUDCAD 44
AUDUSD 31
EURUSD 20
GBPUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.6K
AUDCAD 123
AUDUSD -12
EURUSD 18
GBPUSD 7
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 86K
AUDCAD 2K
AUDUSD -907
EURUSD 2K
GBPUSD 695
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +234.84 USD
En kötü işlem: -604 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +262.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -460.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real28
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
0.23 × 114
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.31 × 345
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 249
FPMarkets-Live
0.42 × 322
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.85 × 188
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
ICTrading-MT5-4
1.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
66 daha fazla...
为了安全起见，建议至少使用 500 倍杠杆和 5000 美元，或者根据您的本金和杠杆比例调整金额。
İnceleme yok
2025.11.11 11:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 11:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 11:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 11:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
