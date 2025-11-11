- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
385
Kârla kapanan işlemler:
226 (58.70%)
Zararla kapanan işlemler:
159 (41.30%)
En iyi işlem:
234.84 USD
En kötü işlem:
-603.68 USD
Brüt kâr:
5 490.02 USD (760 588 pips)
Brüt zarar:
-3 751.36 USD (123 615 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (262.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
782.00 USD (20)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.16%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
118
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
1.32
Alış işlemleri:
342 (88.83%)
Satış işlemleri:
43 (11.17%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
4.52 USD
Ortalama kâr:
24.29 USD
Ortalama zarar:
-23.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-460.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-733.18 USD (8)
Aylık büyüme:
66.43%
Algo alım-satım:
46%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 321.79 USD (27.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.29% (1 321.96 USD)
Varlığa göre:
0.37% (19.07 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|274
|AUDCAD
|44
|AUDUSD
|31
|EURUSD
|20
|GBPUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.6K
|AUDCAD
|123
|AUDUSD
|-12
|EURUSD
|18
|GBPUSD
|7
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|86K
|AUDCAD
|2K
|AUDUSD
|-907
|EURUSD
|2K
|GBPUSD
|695
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +234.84 USD
En kötü işlem: -604 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +262.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -460.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.23 × 114
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Exness-MT5Real3
|0.31 × 345
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.42 × 249
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 322
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.85 × 188
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
为了安全起见，建议至少使用 500 倍杠杆和 5000 美元，或者根据您的本金和杠杆比例调整金额。
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
66%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
5
46%
385
58%
100%
1.46
4.52
USD
USD
24%
1:500