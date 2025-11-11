- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
11 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
741.60 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
5 481.72 EUR (12 395 pips)
Brüt zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
11 (5 481.72 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
5 481.72 EUR (11)
Sharpe oranı:
4.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.64%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
11 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
498.34 EUR
Ortalama kâr:
498.34 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Aylık büyüme:
10.57%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.00 EUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.34% (243.60 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|6.3K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +741.60 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +5 481.72 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 4
|0.80 × 10
|
JunoMarkets-Server
|0.81 × 43
|
VantageInternational-Live 10
|1.00 × 1
|
Bybit-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|3.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|3.49 × 1030
|
VantageInternational-Live 3
|5.10 × 10
|
YLDFX-Server 01
|7.61 × 197
|
Exness-MT5Real5
|8.28 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|9.39 × 185
|
Exness-MT5Real38
|9.63 × 49
|
OxSecurities-Live
|10.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|11.08 × 26
|
RoboForex-Pro
|13.50 × 2
|
FusionMarkets-Live
|41.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
11%
0
0
USD
USD
73K
EUR
EUR
1
100%
11
100%
100%
n/a
498.34
EUR
EUR
0%
1:500