Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiteFinance-ECN2.com 0.00 × 1 ICMarkets-Live08 0.00 × 3 ExnessKE-Real20 0.00 × 1 VantageInternational-Live 4 0.00 × 29 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 2 AM-Live2 0.00 × 6 LiteFinanceVC-Live-03 0.00 × 1 HFMarketsSV-Live Server 3 0.00 × 1 TradersGlobalGroup-Live 2 0.00 × 7 Just2Trade-Real2 0.00 × 6 OANDA-v20 Live 0.00 × 5 Tickmill-Live02 0.00 × 7 USGFX-Live2 0.00 × 7 Pepperstone-Demo02 0.00 × 9 ICMarkets-Live07 0.00 × 3 LiteFinanceVC-Live-04 0.00 × 29 BenchMark-Real 0.00 × 2 ICTrading-Live29 0.00 × 21 Axi-US02-Live 0.00 × 9 Pepperstone-Edge11 0.00 × 2 MYFXMarkets-US09-Live 0.00 × 1 JFD-Live02 0.00 × 1 FXOpenUK-Real1 0.00 × 2 Eightcap-Real 0.00 × 1 ICMarkets-Live09 0.00 × 1 515 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya