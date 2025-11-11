SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FX Scalping
Duc Thao Nguyen

FX Scalping

Duc Thao Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 67%
Exness-Real
1:20
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
139
Kârla kapanan işlemler:
78 (56.11%)
Zararla kapanan işlemler:
61 (43.88%)
En iyi işlem:
12.07 USD
En kötü işlem:
-5.84 USD
Brüt kâr:
276.93 USD (546 102 pips)
Brüt zarar:
-135.53 USD (442 597 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (62.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
91.48 USD (12)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
48.43%
Maks. mevduat yükü:
99.12%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
146
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
2.64
Alış işlemleri:
75 (53.96%)
Satış işlemleri:
64 (46.04%)
Kâr faktörü:
2.04
Beklenen getiri:
1.02 USD
Ortalama kâr:
3.55 USD
Ortalama zarar:
-2.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-53.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-53.54 USD (25)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.30 USD
Maksimum:
53.54 USD (15.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.42% (53.54 USD)
Varlığa göre:
2.11% (6.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 96
BTCUSD 32
EURUSD 5
AUDCHF 4
AUDUSD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 140
BTCUSD -4
EURUSD 1
AUDCHF 1
AUDUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 140K
BTCUSD -37K
EURUSD 5
AUDCHF -2
AUDUSD 45
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.07 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 25
Maksimum ardışık kâr: +62.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 3
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 29
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
AM-Live2
0.00 × 6
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 7
Just2Trade-Real2
0.00 × 6
OANDA-v20 Live
0.00 × 5
Tickmill-Live02
0.00 × 7
USGFX-Live2
0.00 × 7
Pepperstone-Demo02
0.00 × 9
ICMarkets-Live07
0.00 × 3
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
BenchMark-Real
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 21
Axi-US02-Live
0.00 × 9
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
Eightcap-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
515 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
TP or Sl
İnceleme yok
2025.11.11 10:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 10:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 09:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FX Scalping
Ayda 33 USD
67%
0
0
USD
298
USD
1
0%
139
56%
48%
2.04
1.02
USD
18%
1:20
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.