İşlemler:
139
Kârla kapanan işlemler:
78 (56.11%)
Zararla kapanan işlemler:
61 (43.88%)
En iyi işlem:
12.07 USD
En kötü işlem:
-5.84 USD
Brüt kâr:
276.93 USD (546 102 pips)
Brüt zarar:
-135.53 USD (442 597 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (62.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
91.48 USD (12)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
48.43%
Maks. mevduat yükü:
99.12%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
146
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
2.64
Alış işlemleri:
75 (53.96%)
Satış işlemleri:
64 (46.04%)
Kâr faktörü:
2.04
Beklenen getiri:
1.02 USD
Ortalama kâr:
3.55 USD
Ortalama zarar:
-2.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-53.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-53.54 USD (25)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.30 USD
Maksimum:
53.54 USD (15.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.42% (53.54 USD)
Varlığa göre:
2.11% (6.58 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|96
|BTCUSD
|32
|EURUSD
|5
|AUDCHF
|4
|AUDUSD
|2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|140
|BTCUSD
|-4
|EURUSD
|1
|AUDCHF
|1
|AUDUSD
|2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|140K
|BTCUSD
|-37K
|EURUSD
|5
|AUDCHF
|-2
|AUDUSD
|45
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.07 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 25
Maksimum ardışık kâr: +62.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
