Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Amega-Forex" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5 0.00 × 24 AdmiralMarkets-Live 0.00 × 1 ArumTrade-Server 0.00 × 2 Darwinex-Live 0.00 × 4 XM.COM-MT5 3.00 × 2 XMGlobal-MT5 4.10 × 10 Trading.comMarkets-MT5 5.30 × 40 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya