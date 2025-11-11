SinyallerBölümler
Shu Jun Zhao

Turn 10 win

Shu Jun Zhao
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 65%
XMGlobal-MT5 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
65
Kârla kapanan işlemler:
54 (83.07%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (16.92%)
En iyi işlem:
33.10 USD
En kötü işlem:
-23.70 USD
Brüt kâr:
197.76 USD (420 144 pips)
Brüt zarar:
-79.27 USD (3 822 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (41.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.16 USD (10)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
84.09%
Maks. mevduat yükü:
100.97%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
63
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
3.44
Alış işlemleri:
38 (58.46%)
Satış işlemleri:
27 (41.54%)
Kâr faktörü:
2.49
Beklenen getiri:
1.82 USD
Ortalama kâr:
3.66 USD
Ortalama zarar:
-7.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-33.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.52 USD (2)
Algo alım-satım:
8%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
34.48 USD (12.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.48% (34.48 USD)
Varlığa göre:
34.54% (103.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD_ 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD_ 142
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD_ 3.8K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +33.10 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +41.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

记录一个1000人民币账户之旅。
İnceleme yok
2025.11.11 10:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 09:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 08:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 08:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
