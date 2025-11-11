- Büyüme
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
8 (57.14%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (42.86%)
En iyi işlem:
2 900.84 USD
En kötü işlem:
-2 118.04 USD
Brüt kâr:
13 157.29 USD (89 626 pips)
Brüt zarar:
-8 382.72 USD (93 554 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (7 517.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 517.23 USD (4)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
1.44
Alış işlemleri:
7 (50.00%)
Satış işlemleri:
7 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
341.04 USD
Ortalama kâr:
1 644.66 USD
Ortalama zarar:
-1 397.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2 859.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 859.91 USD (2)
Aylık büyüme:
269.11%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
624.62 USD
Maksimum:
3 319.93 USD (70.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|4.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-3.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 900.84 USD
En kötü işlem: -2 118 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +7 517.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 859.91 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PlexyTrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Robat Mladen
