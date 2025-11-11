SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Winezone29
Hatthachai Phukanmatsakun

Winezone29

Hatthachai Phukanmatsakun
0 inceleme
36 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -29%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
197
Kârla kapanan işlemler:
117 (59.39%)
Zararla kapanan işlemler:
80 (40.61%)
En iyi işlem:
156.53 USD
En kötü işlem:
-250.37 USD
Brüt kâr:
1 924.50 USD (388 175 pips)
Brüt zarar:
-2 341.41 USD (61 484 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (73.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
252.80 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
18.04%
En son işlem:
27 dakika önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.61
Alış işlemleri:
115 (58.38%)
Satış işlemleri:
82 (41.62%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-2.12 USD
Ortalama kâr:
16.45 USD
Ortalama zarar:
-29.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-60.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-250.37 USD (1)
Aylık büyüme:
-34.86%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
416.91 USD
Maksimum:
686.95 USD (185.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.26% (319.62 USD)
Varlığa göre:
89.81% (1 098.94 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAGUSD 140
XAUUSD 43
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAGUSD -263
XAUUSD -40
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAGUSD -6.5K
XAUUSD -3.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +156.53 USD
En kötü işlem: -250 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +73.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -60.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.74 × 19
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Exness-MT5Real31
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 8242
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3443
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Coinexx-Live
4.75 × 8
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Exness-MT5Real6
10.40 × 30
7 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.11 07:20
High current drawdown in 90% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 07:20
A large drawdown may occur on the account again
