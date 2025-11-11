- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
197
Kârla kapanan işlemler:
117 (59.39%)
Zararla kapanan işlemler:
80 (40.61%)
En iyi işlem:
156.53 USD
En kötü işlem:
-250.37 USD
Brüt kâr:
1 924.50 USD (388 175 pips)
Brüt zarar:
-2 341.41 USD (61 484 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (73.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
252.80 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
18.04%
En son işlem:
27 dakika önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.61
Alış işlemleri:
115 (58.38%)
Satış işlemleri:
82 (41.62%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-2.12 USD
Ortalama kâr:
16.45 USD
Ortalama zarar:
-29.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-60.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-250.37 USD (1)
Aylık büyüme:
-34.86%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
416.91 USD
Maksimum:
686.95 USD (185.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.26% (319.62 USD)
Varlığa göre:
89.81% (1 098.94 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|140
|XAUUSD
|43
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAGUSD
|-263
|XAUUSD
|-40
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAGUSD
|-6.5K
|XAUUSD
|-3.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +156.53 USD
En kötü işlem: -250 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +73.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -60.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.74 × 19
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Exness-MT5Real31
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.83 × 8242
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3443
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Coinexx-Live
|4.75 × 8
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
|
Exness-MT5Real6
|10.40 × 30
