İşlemler:
118
Kârla kapanan işlemler:
88 (74.57%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (25.42%)
En iyi işlem:
32.00 USD
En kötü işlem:
-11.64 USD
Brüt kâr:
389.51 USD (20 844 pips)
Brüt zarar:
-111.38 USD (9 345 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (85.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.27 USD (19)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
6.79%
Maks. mevduat yükü:
2.91%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
118
Ort. tutma süresi:
21 dakika
Düzelme faktörü:
5.06
Alış işlemleri:
56 (47.46%)
Satış işlemleri:
62 (52.54%)
Kâr faktörü:
3.50
Beklenen getiri:
2.36 USD
Ortalama kâr:
4.43 USD
Ortalama zarar:
-3.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-54.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-54.96 USD (8)
Aylık büyüme:
11.03%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.36 USD
Maksimum:
54.96 USD (1.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.03% (54.96 USD)
Varlığa göre:
5.47% (147.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|118
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|278
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +32.00 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +85.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -54.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.45 × 393
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|15.45 × 33
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Target Profit 10-20%/ month
İnceleme yok
