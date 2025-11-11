- Büyüme
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
33 (94.28%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (5.71%)
En iyi işlem:
38.56 USD
En kötü işlem:
-15.28 USD
Brüt kâr:
308.15 USD (13 559 pips)
Brüt zarar:
-17.64 USD (1 728 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (165.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
165.60 USD (23)
Sharpe oranı:
0.76
Alım-satım etkinliği:
78.16%
Maks. mevduat yükü:
16.65%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
19.01
Alış işlemleri:
29 (82.86%)
Satış işlemleri:
6 (17.14%)
Kâr faktörü:
17.47
Beklenen getiri:
8.30 USD
Ortalama kâr:
9.34 USD
Ortalama zarar:
-8.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-15.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.28 USD (1)
Aylık büyüme:
96.31%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
15.28 USD (6.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.57% (15.28 USD)
Varlığa göre:
9.54% (94.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|GBPJPY
|1
|EURJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|289
|GBPJPY
|1
|EURJPY
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|12K
|GBPJPY
|219
|EURJPY
|10
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +38.56 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +165.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
FBS-Real-2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 3
|
IronFXBM-Real4
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 3
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 1
|
TTCM-Live
|0.00 × 2
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
Armada-Live
|0.00 × 2
|
AlgoBanque-Main Server 1
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live9
|0.00 × 4
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 10
|
SFM-Live
|0.00 × 11
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.08 × 40
|
TopFXSC-Live Server
|0.13 × 8
|
ICMarkets-Live23
|0.13 × 8
