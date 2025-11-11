- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
6 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (50.00%)
En iyi işlem:
3.68 USD
En kötü işlem:
-31.78 USD
Brüt kâr:
11.63 USD (1 161 pips)
Brüt zarar:
-36.11 USD (3 649 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (7.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.17 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.22
Alım-satım etkinliği:
31.59%
Maks. mevduat yükü:
43.83%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
40 dakika
Düzelme faktörü:
-0.72
Alış işlemleri:
3 (25.00%)
Satış işlemleri:
9 (75.00%)
Kâr faktörü:
0.32
Beklenen getiri:
-2.04 USD
Ortalama kâr:
1.94 USD
Ortalama zarar:
-6.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-33.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.81 USD (4)
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.48 USD
Maksimum:
33.81 USD (30.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.87% (33.75 USD)
Varlığa göre:
30.98% (33.26 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-24
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-2.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.68 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +7.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.83 × 8224
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
|
Coinexx-Live
|10.00 × 2
|
Exness-MT5Real6
|10.40 × 30
Expert Advisor Ratio X Quantum AI: https://www.mql5.com/en/market/product/152907
