- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
116
Kârla kapanan işlemler:
82 (70.68%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (29.31%)
En iyi işlem:
135.00 USD
En kötü işlem:
-140.50 USD
Brüt kâr:
3 224.60 USD (27 399 pips)
Brüt zarar:
-1 884.85 USD (16 500 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (928.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
928.00 USD (14)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
26.47%
Maks. mevduat yükü:
3.63%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
116
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
3.42
Alış işlemleri:
33 (28.45%)
Satış işlemleri:
83 (71.55%)
Kâr faktörü:
1.71
Beklenen getiri:
11.55 USD
Ortalama kâr:
39.32 USD
Ortalama zarar:
-55.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-60.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-259.50 USD (2)
Aylık büyüme:
104.46%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
58.72 USD
Maksimum:
391.25 USD (42.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.03% (60.37 USD)
Varlığa göre:
1.80% (111.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +135.00 USD
En kötü işlem: -141 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +928.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -60.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.62 × 26
|
ICMarkets-Live06
|0.92 × 51
|
ICMarketsSC-Live07
|0.97 × 197
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|1.04 × 187
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1202
|
ICMarketsSC-Live23
|1.54 × 54
|
Axi-US06-Live
|1.56 × 16
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live24
|2.28 × 338
|
BlackBullMarkets-Live
|4.08 × 66
|
Eightcap-Real
|4.73 × 33
|
Exness-Real2
|5.32 × 28
|
ICMarketsSC-Live32
|5.61 × 142
|
ICMarketsSC-Live16
|5.66 × 1743
|
FPMarkets-Live2
|6.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|9.00 × 1
|
Exness-Real28
|9.25 × 20
|
TradeMaxGlobal-Live3
|10.21 × 726
İnceleme yok
