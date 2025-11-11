SinyallerBölümler
Huaqing Li

Dengken888

Huaqing Li
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 104%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
116
Kârla kapanan işlemler:
82 (70.68%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (29.31%)
En iyi işlem:
135.00 USD
En kötü işlem:
-140.50 USD
Brüt kâr:
3 224.60 USD (27 399 pips)
Brüt zarar:
-1 884.85 USD (16 500 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (928.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
928.00 USD (14)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
26.47%
Maks. mevduat yükü:
3.63%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
116
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
3.42
Alış işlemleri:
33 (28.45%)
Satış işlemleri:
83 (71.55%)
Kâr faktörü:
1.71
Beklenen getiri:
11.55 USD
Ortalama kâr:
39.32 USD
Ortalama zarar:
-55.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-60.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-259.50 USD (2)
Aylık büyüme:
104.46%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
58.72 USD
Maksimum:
391.25 USD (42.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.03% (60.37 USD)
Varlığa göre:
1.80% (111.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 116
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +135.00 USD
En kötü işlem: -141 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +928.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -60.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.50 × 10
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.62 × 26
ICMarkets-Live06
0.92 × 51
ICMarketsSC-Live07
0.97 × 197
Exness-Real16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
1.04 × 187
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 1202
ICMarketsSC-Live23
1.54 × 54
Axi-US06-Live
1.56 × 16
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarketsSC-Live24
2.28 × 338
BlackBullMarkets-Live
4.08 × 66
Eightcap-Real
4.73 × 33
Exness-Real2
5.32 × 28
ICMarketsSC-Live32
5.61 × 142
ICMarketsSC-Live16
5.66 × 1743
FPMarkets-Live2
6.00 × 1
GrandCapital-Server
9.00 × 1
Exness-Real28
9.25 × 20
TradeMaxGlobal-Live3
10.21 × 726
11 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.11 02:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 02:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 01:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 01:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
