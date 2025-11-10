- Büyüme
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
8 (38.09%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (61.90%)
En iyi işlem:
39.90 USD
En kötü işlem:
-35.35 USD
Brüt kâr:
203.18 USD (20 199 pips)
Brüt zarar:
-212.51 USD (53 746 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (131.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
131.68 USD (5)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.95%
En son işlem:
59 dakika önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.06
Alış işlemleri:
18 (85.71%)
Satış işlemleri:
3 (14.29%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.44 USD
Ortalama kâr:
25.40 USD
Ortalama zarar:
-16.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-89.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-89.63 USD (7)
Aylık büyüme:
-3.11%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
164.61 USD
Maksimum:
164.61 USD (54.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.87% (164.61 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|USDJPY
|3
|NQ100.R
|3
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|CHFJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|69
|USDJPY
|-14
|NQ100.R
|-80
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|-5
|CHFJPY
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7.1K
|USDJPY
|-2K
|NQ100.R
|-40K
|GBPUSD
|780
|EURUSD
|-450
|CHFJPY
|1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +39.90 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +131.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -89.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 3
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
