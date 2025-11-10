SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Nama Project
Ardian Fikri Rizki

Nama Project

Ardian Fikri Rizki
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -3%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
8 (38.09%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (61.90%)
En iyi işlem:
39.90 USD
En kötü işlem:
-35.35 USD
Brüt kâr:
203.18 USD (20 199 pips)
Brüt zarar:
-212.51 USD (53 746 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (131.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
131.68 USD (5)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.95%
En son işlem:
59 dakika önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.06
Alış işlemleri:
18 (85.71%)
Satış işlemleri:
3 (14.29%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.44 USD
Ortalama kâr:
25.40 USD
Ortalama zarar:
-16.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-89.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-89.63 USD (7)
Aylık büyüme:
-3.11%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
164.61 USD
Maksimum:
164.61 USD (54.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.87% (164.61 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 12
USDJPY 3
NQ100.R 3
GBPUSD 1
EURUSD 1
CHFJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 69
USDJPY -14
NQ100.R -80
GBPUSD 8
EURUSD -5
CHFJPY 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 7.1K
USDJPY -2K
NQ100.R -40K
GBPUSD 780
EURUSD -450
CHFJPY 1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +39.90 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +131.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -89.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Breakout Trading Strategy
İnceleme yok
2025.11.11 01:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.11 00:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 00:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Nama Project
Ayda 50 USD
-3%
0
0
USD
291
USD
1
0%
21
38%
100%
0.95
-0.44
USD
55%
1:200
