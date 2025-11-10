SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TraderGold7
Low Boon Bin

TraderGold7

Low Boon Bin
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 636%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
80
Kârla kapanan işlemler:
72 (90.00%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (10.00%)
En iyi işlem:
88.94 USD
En kötü işlem:
-108.18 USD
Brüt kâr:
788.45 USD (49 636 pips)
Brüt zarar:
-294.69 USD (15 543 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (164.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
226.44 USD (18)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
77.42%
Maks. mevduat yükü:
10.14%
En son işlem:
40 dakika önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
2.69
Alış işlemleri:
41 (51.25%)
Satış işlemleri:
39 (48.75%)
Kâr faktörü:
2.68
Beklenen getiri:
6.17 USD
Ortalama kâr:
10.95 USD
Ortalama zarar:
-36.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-183.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-183.50 USD (2)
Aylık büyüme:
635.65%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
183.50 USD (25.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
64.19% (183.50 USD)
Varlığa göre:
6.71% (18.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDr 71
USA100 7
USA30 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDr 385
USA100 108
USA30 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDr 18K
USA100 16K
USA30 200
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +88.94 USD
En kötü işlem: -108 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +164.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -183.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Hi Guys,Im Trader Gold Malaysia.

My Trading Skill Just Simple & Analysis with EMA.

İnceleme yok
2025.11.11 00:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 00:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 00:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.10 21:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TraderGold7
Ayda 35 USD
636%
0
0
USD
272
USD
2
0%
80
90%
77%
2.67
6.17
USD
64%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.