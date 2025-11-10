SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Flying Gold
Murat Horozoglu

Flying Gold

Murat Horozoglu
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 123%
FusionMarkets-Live 2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
44 (81.48%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (18.52%)
En iyi işlem:
46.81 USD
En kötü işlem:
-68.78 USD
Brüt kâr:
336.76 USD (31 311 pips)
Brüt zarar:
-122.42 USD (11 922 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (75.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
108.13 USD (6)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
96.63%
Maks. mevduat yükü:
3.82%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
3.12
Alış işlemleri:
29 (53.70%)
Satış işlemleri:
25 (46.30%)
Kâr faktörü:
2.75
Beklenen getiri:
3.97 USD
Ortalama kâr:
7.65 USD
Ortalama zarar:
-12.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-9.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-68.78 USD (1)
Aylık büyüme:
123.09%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
68.78 USD (21.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.45% (68.78 USD)
Varlığa göre:
4.99% (11.31 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 50
EURUSD 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 212
EURUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 20K
EURUSD -165
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +46.81 USD
En kötü işlem: -69 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +75.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.88 × 585
Varchev-Real
1.33 × 3
EagleFX-Live
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
FusionMarkets-Live 2
1.98 × 46
ICMarketsSC-Live24
2.25 × 67
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FXGlobe-Real
8.00 × 1
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Flying Gold 
İnceleme yok
2025.11.11 01:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 01:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 21:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 21:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 20:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.10 20:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 20:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Flying Gold
Ayda 30 USD
123%
0
0
USD
214
USD
2
0%
54
81%
97%
2.75
3.97
USD
21%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.