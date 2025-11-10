- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
44 (81.48%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (18.52%)
En iyi işlem:
46.81 USD
En kötü işlem:
-68.78 USD
Brüt kâr:
336.76 USD (31 311 pips)
Brüt zarar:
-122.42 USD (11 922 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (75.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
108.13 USD (6)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
96.63%
Maks. mevduat yükü:
3.82%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
3.12
Alış işlemleri:
29 (53.70%)
Satış işlemleri:
25 (46.30%)
Kâr faktörü:
2.75
Beklenen getiri:
3.97 USD
Ortalama kâr:
7.65 USD
Ortalama zarar:
-12.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-9.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-68.78 USD (1)
Aylık büyüme:
123.09%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
68.78 USD (21.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.45% (68.78 USD)
Varlığa göre:
4.99% (11.31 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|EURUSD
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|212
|EURUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|20K
|EURUSD
|-165
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +46.81 USD
En kötü işlem: -69 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +75.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.85 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.88 × 585
|
Varchev-Real
|1.33 × 3
|
EagleFX-Live
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
FusionMarkets-Live 2
|1.98 × 46
|
ICMarketsSC-Live24
|2.25 × 67
|
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FXGlobe-Real
|8.00 × 1
|
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
|
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
Flying Gold
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
123%
0
0
USD
USD
214
USD
USD
2
0%
54
81%
97%
2.75
3.97
USD
USD
21%
1:500