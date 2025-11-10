SinyallerBölümler
NOWSATHU MOHAMMAD JASSIM SATHA

GrowHigh Bot

0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
MEXGlobalFinancial-Real-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
32 (84.21%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (15.79%)
En iyi işlem:
38.62 USD
En kötü işlem:
-39.42 USD
Brüt kâr:
520.44 USD (26 007 pips)
Brüt zarar:
-110.10 USD (5 503 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (252.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
252.40 USD (16)
Sharpe oranı:
0.65
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
54 dakika
Düzelme faktörü:
9.42
Alış işlemleri:
35 (92.11%)
Satış işlemleri:
3 (7.89%)
Kâr faktörü:
4.73
Beklenen getiri:
10.80 USD
Ortalama kâr:
16.26 USD
Ortalama zarar:
-18.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-43.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.58 USD (2)
Aylık büyüme:
20.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
43.58 USD
Maksimum:
43.58 USD (2.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD... 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD... 410
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD... 21K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +38.62 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +252.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MEXGlobalFinancial-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

GrowHigh Bot will make anywhere between 10 - 25% per month on safe mode with less DD.

Grow your account like a pro with GrowHigh Bot. No more sleep less nights, No more stress on watching charts 24/5.

The strategy behind the bot is very brilliant which adapts to any market condition. It has dynamic SL build in, so no more account blow up. 

No grid / No Martingale 

Note: Starting balance required at least 3k

Any questions? feel free to contact me.

İnceleme yok
2025.11.10 19:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
