Shailesh Eknath Palekar

Trisha Royal Capital 10005566

Shailesh Eknath Palekar
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 92%
OctaFX-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
131
Kârla kapanan işlemler:
131 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
6.39 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
224.90 USD (19 546 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
131 (224.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
224.90 USD (131)
Sharpe oranı:
1.18
Alım-satım etkinliği:
33.80%
Maks. mevduat yükü:
102.08%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
131
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
93 (70.99%)
Satış işlemleri:
38 (29.01%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.72 USD
Ortalama kâr:
1.72 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
92.23%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
10.92% (46.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 131
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 225
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.39 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 131
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +224.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForexEU-MetaTrader 5
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.40 × 53
OctaFX-Real
0.40 × 25
Exness-MT5Real5
0.77 × 98
RoboForex-ECN
1.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.25 × 188
ICMarketsSC-MT5-2
1.29 × 7
Exness-MT5Real6
1.84 × 186
OctaFX-Real2
2.01 × 161
Swissquote-Server
2.80 × 5
VantageInternational-Live 4
2.85 × 151
RoboForex-MetaTrader 5
3.50 × 2
ICTrading-MT5-4
3.95 × 104
XMGlobal-MT5 4
6.09 × 43
Weltrade-Real
7.01 × 97
RoboForex-Pro
8.54 × 140
XMGlobal-MT5 13
8.91 × 11
HFMarketsGlobal-Live1
9.89 × 9
XM.COM-MT5
11.18 × 56
FBS-Real
12.75 × 4
İnceleme yok
2025.11.10 19:43
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.10 19:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 18:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 18:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
