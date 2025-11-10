SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Ea Marche Noir Alfa
Allane Dimitri Inamo

Ea Marche Noir Alfa

Allane Dimitri Inamo
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 16
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.64 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
2.64 USD (44 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (2.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.64 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
32 saniye
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
1 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
2.64 USD
Ortalama kâr:
2.64 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.64 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +2.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 16
2.50 × 2
VantageInternational-Live 2
2.63 × 100
RoboForex-Pro
12.25 × 28
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.10 18:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 18:43
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.10 18:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 18:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol