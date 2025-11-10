- Büyüme
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
19.05 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
19.05 USD (193 pips)
Brüt zarar:
-0.35 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (19.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.05 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
22 saniye
Düzelme faktörü:
53.43
Alış işlemleri:
1 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
54.43
Beklenen getiri:
19.05 USD
Ortalama kâr:
19.05 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
3.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.35 USD
Maksimum:
0.35 USD (0.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|193
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.05 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +19.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|5.82 × 49
|
VantageInternational-Live 13
|9.12 × 17
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.33 × 107
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.07 × 148
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|26.00 × 3
|
Exness-MT5Real38
|28.55 × 142
