SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MARATONIA
Abdulkadir Yusuf Ali

MARATONIA

Abdulkadir Yusuf Ali
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
147
Kârla kapanan işlemler:
105 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (28.57%)
En iyi işlem:
42.25 USD
En kötü işlem:
-23.00 USD
Brüt kâr:
566.43 USD (7 646 pips)
Brüt zarar:
-320.08 USD (4 671 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (85.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.50 USD (19)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.63%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
150
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
2.10
Alış işlemleri:
80 (54.42%)
Satış işlemleri:
67 (45.58%)
Kâr faktörü:
1.77
Beklenen getiri:
1.68 USD
Ortalama kâr:
5.39 USD
Ortalama zarar:
-7.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-117.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-117.50 USD (6)
Aylık büyüme:
50.51%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
117.50 USD (16.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
3.19% (17.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 147
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 246
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +42.25 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +85.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -117.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
ICMarketsSC-Live26
0.88 × 180
ICMarketsSC-Live25
0.94 × 239
ICMarketsSC-Live24
1.06 × 289
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 48
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 38
ICMarketsSC-Live14
1.79 × 33
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
2.50 × 4
TradersGlobalGroup-Live
2.50 × 4
TradersWay-Live 2
2.50 × 127
RoboForex-ECN-2
2.76 × 104
ICMarketsSC-Live20
2.91 × 46
Exness-Real20
3.01 × 92
11 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.10 18:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 18:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
