- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
147
Kârla kapanan işlemler:
105 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (28.57%)
En iyi işlem:
42.25 USD
En kötü işlem:
-23.00 USD
Brüt kâr:
566.43 USD (7 646 pips)
Brüt zarar:
-320.08 USD (4 671 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (85.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.50 USD (19)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.63%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
150
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
2.10
Alış işlemleri:
80 (54.42%)
Satış işlemleri:
67 (45.58%)
Kâr faktörü:
1.77
Beklenen getiri:
1.68 USD
Ortalama kâr:
5.39 USD
Ortalama zarar:
-7.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-117.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-117.50 USD (6)
Aylık büyüme:
50.51%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
117.50 USD (16.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
3.19% (17.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|147
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|246
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +42.25 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +85.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -117.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live33
|0.76 × 184
|
ICMarketsSC-Live26
|0.88 × 180
|
ICMarketsSC-Live25
|0.94 × 239
|
ICMarketsSC-Live24
|1.06 × 289
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 48
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
ICMarketsSC-Live14
|1.79 × 33
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|2.50 × 4
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.50 × 4
|
TradersWay-Live 2
|2.50 × 127
|
RoboForex-ECN-2
|2.76 × 104
|
ICMarketsSC-Live20
|2.91 × 46
|
Exness-Real20
|3.01 × 92
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
540
USD
USD
2
100%
147
71%
100%
1.76
1.68
USD
USD
3%
1:500