- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
159
Kârla kapanan işlemler:
89 (55.97%)
Zararla kapanan işlemler:
70 (44.03%)
En iyi işlem:
792.80 USD
En kötü işlem:
-817.70 USD
Brüt kâr:
11 560.12 USD (111 216 pips)
Brüt zarar:
-9 963.70 USD (95 067 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (770.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 336.90 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.84
Alış işlemleri:
75 (47.17%)
Satış işlemleri:
84 (52.83%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
10.04 USD
Ortalama kâr:
129.89 USD
Ortalama zarar:
-142.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-103.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 385.26 USD (5)
Aylık büyüme:
-82.46%
Algo alım-satım:
13%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 129.66 USD
Maksimum:
1 890.87 USD (97.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|BTCUSD
|56
|EURUSD
|21
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.4K
|BTCUSD
|-917
|EURUSD
|119
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|24K
|BTCUSD
|-4.3K
|EURUSD
|-3.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +792.80 USD
En kötü işlem: -818 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +770.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -103.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
SolidECN-Server
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.09 × 164
|
ICMarketsSC-MT5
|1.03 × 29
|
PhillipFutures-Server
|1.50 × 8
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.37 × 137
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.50 × 2
|
FreshForex-MT5
|3.67 × 3
|
AMarkets-Real
|3.72 × 4812
|
RoboForex-Pro
|7.00 × 20
İnceleme yok