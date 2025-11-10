- Büyüme
İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
23 (56.09%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (43.90%)
En iyi işlem:
18.86 USD
En kötü işlem:
-16.97 USD
Brüt kâr:
119.03 USD (11 566 pips)
Brüt zarar:
-48.21 USD (2 536 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (70.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
70.61 USD (8)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
28.87%
Maks. mevduat yükü:
8.37%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
2.05
Alış işlemleri:
37 (90.24%)
Satış işlemleri:
4 (9.76%)
Kâr faktörü:
2.47
Beklenen getiri:
1.73 USD
Ortalama kâr:
5.18 USD
Ortalama zarar:
-2.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-7.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.76 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.38 USD
Maksimum:
34.49 USD (13.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.53% (33.44 USD)
Varlığa göre:
0.43% (1.29 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|71
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
İnceleme yok
