İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
13 (48.14%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (51.85%)
En iyi işlem:
3.52 USD
En kötü işlem:
-2.07 USD
Brüt kâr:
24.72 USD (119 265 pips)
Brüt zarar:
-23.61 USD (644 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (5.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.24 USD (2)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.91%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.11
Alış işlemleri:
20 (74.07%)
Satış işlemleri:
7 (25.93%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.04 USD
Ortalama kâr:
1.90 USD
Ortalama zarar:
-1.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-6.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.98 USD (6)
Algo alım-satım:
70%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.99 USD
Maksimum:
9.99 USD (0.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.23% (8.87 USD)
Varlığa göre:
0.90% (34.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CADJPY+
|21
|SGDJPY+
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CADJPY+
|4
|SGDJPY+
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CADJPY+
|361
|SGDJPY+
|33
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.52 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +5.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
This strategy is based on grid trading with Yen pairs. It uses fixed lot sizes and avoids martingale systems to maintain better risk control.
-Each grid setup includes a stop loss for protection and targets small, consistent profits to minimize drawdown and reduce trading fees.
-The system is designed to take advantage of daily market volatility, often opening multiple trades simultaneously based on price movements.
-It performs best in ranging or moderately volatile markets where price retracements are frequent.
