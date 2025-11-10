SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Iven BreakOut EA
Zi Hao Mao

Iven BreakOut EA

Zi Hao Mao
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 44%
Exness-Real2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
39 (79.59%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (20.41%)
En iyi işlem:
317.28 USD
En kötü işlem:
-160.00 USD
Brüt kâr:
1 091.21 USD (104 889 pips)
Brüt zarar:
-295.81 USD (34 581 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (507.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
507.54 USD (9)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
67.56%
Maks. mevduat yükü:
8.12%
En son işlem:
58 dakika önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
24 dakika
Düzelme faktörü:
4.97
Alış işlemleri:
20 (40.82%)
Satış işlemleri:
29 (59.18%)
Kâr faktörü:
3.69
Beklenen getiri:
16.23 USD
Ortalama kâr:
27.98 USD
Ortalama zarar:
-29.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-160.00 USD (1)
Aylık büyüme:
44.04%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.18 USD
Maksimum:
160.00 USD (5.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.83% (160.00 USD)
Varlığa göre:
1.15% (24.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 8
USTEC 8
US500 8
ETHUSD 5
BTCUSD 5
EURUSD 4
GBPUSD 4
AUDUSD 3
NZDUSD 2
XAUUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 0
USTEC -33
US500 -1
ETHUSD 65
BTCUSD 577
EURUSD -34
GBPUSD 91
AUDUSD 105
NZDUSD 2
XAUUSD 22
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 3
USTEC -6.6K
US500 -811
ETHUSD 3.2K
BTCUSD 72K
EURUSD -335
GBPUSD 303
AUDUSD 130
NZDUSD 23
XAUUSD 2.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +317.28 USD
En kötü işlem: -160 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +507.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real18
0.00 × 1
TradenextCapital-Live_Asia
0.00 × 2
IronFX-Real11
0.00 × 1
ForexTrend-Trade7
0.00 × 40
Tradeview-Live
0.00 × 7
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 8
EuromarketFX-Live
0.00 × 7
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
DenizFX-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 8
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 12
ICMarkets-Live2
0.00 × 32
ICMarkets-Live06
0.00 × 37
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server
0.00 × 9
FidelisCapitalMarkets-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live
0.01 × 146
ICMarkets-Live10
0.02 × 61
Pepperstone-Edge02
0.06 × 88
Armada-Live
0.07 × 394
Exness-Real3
0.09 × 103
Pepperstone-Demo01
0.09 × 11
ICMarketsSC-Live23
0.13 × 39
154 daha fazla...
This is an extremely effective breakthrough strategy, highly reliable, having undergone 3 years of testing on a simulated trading account with substantial profits. It features fully automated trading with no manual intervention required.
İnceleme yok
2025.11.10 15:34
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.10 14:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
