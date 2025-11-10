- Büyüme
İşlemler:
234
Kârla kapanan işlemler:
117 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
117 (50.00%)
En iyi işlem:
138.00 USD
En kötü işlem:
-165.00 USD
Brüt kâr:
1 439.87 USD (61 361 pips)
Brüt zarar:
-2 418.86 USD (60 250 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (223.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
297.40 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
222 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.66
Alış işlemleri:
123 (52.56%)
Satış işlemleri:
111 (47.44%)
Kâr faktörü:
0.60
Beklenen getiri:
-4.18 USD
Ortalama kâr:
12.31 USD
Ortalama zarar:
-20.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-332.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-632.80 USD (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 122.69 USD
Maksimum:
1 488.35 USD (26.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.mt
|227
|XTIUSD.mt
|7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.mt
|-935
|XTIUSD.mt
|-44
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.mt
|5.5K
|XTIUSD.mt
|-4.4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +138.00 USD
En kötü işlem: -165 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +223.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -332.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MingTakInternational-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok