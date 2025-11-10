SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MingTak
Ka Shing Liu

MingTak

Ka Shing Liu
0 inceleme
94 hafta
0 / 0 USD
0%
MingTakInternational-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
234
Kârla kapanan işlemler:
117 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
117 (50.00%)
En iyi işlem:
138.00 USD
En kötü işlem:
-165.00 USD
Brüt kâr:
1 439.87 USD (61 361 pips)
Brüt zarar:
-2 418.86 USD (60 250 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (223.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
297.40 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
222 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.66
Alış işlemleri:
123 (52.56%)
Satış işlemleri:
111 (47.44%)
Kâr faktörü:
0.60
Beklenen getiri:
-4.18 USD
Ortalama kâr:
12.31 USD
Ortalama zarar:
-20.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-332.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-632.80 USD (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 122.69 USD
Maksimum:
1 488.35 USD (26.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.mt 227
XTIUSD.mt 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.mt -935
XTIUSD.mt -44
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.mt 5.5K
XTIUSD.mt -4.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +138.00 USD
En kötü işlem: -165 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +223.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -332.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MingTakInternational-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.11.10 14:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 222 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol