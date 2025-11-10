SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / PulsePro
Serhii Homelko

PulsePro

Serhii Homelko
0 inceleme
55 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -30%
RoboForex-Prime
1:300
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
955
Kârla kapanan işlemler:
440 (46.07%)
Zararla kapanan işlemler:
515 (53.93%)
En iyi işlem:
36.48 USD
En kötü işlem:
-26.95 USD
Brüt kâr:
1 319.21 USD (94 892 pips)
Brüt zarar:
-1 256.92 USD (83 532 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (15.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.59 USD (5)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
63.29%
Maks. mevduat yükü:
10.86%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.36
Alış işlemleri:
548 (57.38%)
Satış işlemleri:
407 (42.62%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.07 USD
Ortalama kâr:
3.00 USD
Ortalama zarar:
-2.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-63.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-74.45 USD (7)
Aylık büyüme:
44.71%
Yıllık tahmin:
542.53%
Algo alım-satım:
6%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
113.55 USD
Maksimum:
173.48 USD (58.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
84.55% (129.87 USD)
Varlığa göre:
14.07% (41.16 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 479
GBPUSD 162
EURUSD 107
USDJPY 99
XAGUSD 28
GBPJPY 26
USDCHF 17
CHFJPY 16
CADCHF 7
WTI 5
GBPCAD 3
USDCAD 2
AUDNZD 1
NZDUSD 1
CADJPY 1
XAUEUR 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 269
GBPUSD -21
EURUSD -61
USDJPY -103
XAGUSD -6
GBPJPY -15
USDCHF -4
CHFJPY 4
CADCHF -1
WTI -4
GBPCAD 0
USDCAD 0
AUDNZD 0
NZDUSD 2
CADJPY 0
XAUEUR 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 25K
GBPUSD -1.5K
EURUSD -927
USDJPY -9.8K
XAGUSD 40
GBPJPY -1.5K
USDCHF -123
CHFJPY 337
CADCHF -24
WTI -34
GBPCAD 95
USDCAD -1
AUDNZD -22
NZDUSD 77
CADJPY -2
XAUEUR 155
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +36.48 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +15.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -63.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real17
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
Exness-Real26
0.00 × 10
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.14 × 7
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.53 × 898
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.58 × 24
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 94
RoboForex-ECN-3
0.62 × 334
Tickmill-Live
0.67 × 3
FXCL-Main2
0.67 × 3
TitanFX-01
0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarkets-Live16
0.82 × 11
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 46
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
AMarkets-Real
1.18 × 104
ICMarkets-Live04
1.24 × 29
53 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Semi-automatic trading in gold, and fully automatic trading in euros.
İnceleme yok
2025.11.10 12:19
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
PulsePro
Ayda 30 USD
-30%
0
0
USD
293
USD
55
6%
955
46%
63%
1.04
0.07
USD
85%
1:300
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.