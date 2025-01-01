SinyallerBölümler
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

Low risk trading version 3
Büyüme
4 400%
Aboneler
3
Haftalar
45
İşlemler
1925
Kazanç
52%
Kâr faktörü
1.80
Maks. düşüş
46%
SwissBot Gold Guardian
Büyüme
1 787%
Aboneler
40
Haftalar
154
İşlemler
592
Kazanç
79%
Kâr faktörü
4.44
Maks. düşüş
24%
USDJPY Stability Pro Growth
Büyüme
129%
Aboneler
12
Haftalar
56
İşlemler
186
Kazanç
83%
Kâr faktörü
1.35
Maks. düşüş
22%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
501%
Aboneler
20
Haftalar
126
İşlemler
1196
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.60
Maks. düşüş
26%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 460%
Aboneler
115
Haftalar
48
İşlemler
1542
Kazanç
79%
Kâr faktörü
6.02
Maks. düşüş
33%
MSC Gold Stable Pro
Büyüme
510%
Aboneler
10
Haftalar
82
İşlemler
587
Kazanç
79%
Kâr faktörü
2.29
Maks. düşüş
34%
Daily Gold Sniper
Büyüme
557%
Aboneler
15
Haftalar
42
İşlemler
135
Kazanç
95%
Kâr faktörü
2.08
Maks. düşüş
34%
NoPain MT5
Büyüme
1 603%
Aboneler
74
Haftalar
211
İşlemler
5505
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.67
Maks. düşüş
21%
OnlyUJ
Büyüme
235%
Aboneler
14
Haftalar
70
İşlemler
426
Kazanç
48%
Kâr faktörü
1.35
Maks. düşüş
17%
Deux ex machina
Büyüme
5 146%
Aboneler
6
Haftalar
235
İşlemler
1437
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.85
Maks. düşüş
26%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 5 için
2286 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

