Muhammad Siddique Ahmed Merchant

Glister Gold

Muhammad Siddique Ahmed Merchant
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 23%
Exness-Real
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
44 (97.77%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (2.22%)
En iyi işlem:
40.20 USD
En kötü işlem:
-0.01 USD
Brüt kâr:
172.46 USD (81 366 pips)
Brüt zarar:
-0.01 USD (1 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (159.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
159.47 USD (35)
Sharpe oranı:
0.62
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.01%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
17245.00
Alış işlemleri:
38 (84.44%)
Satış işlemleri:
7 (15.56%)
Kâr faktörü:
17246.00
Beklenen getiri:
3.83 USD
Ortalama kâr:
3.92 USD
Ortalama zarar:
-0.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.01 USD (1)
Aylık büyüme:
21.75%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.01 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.01 USD)
Varlığa göre:
6.32% (58.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDm 19
XAUUSDm 14
GBPJPYm 6
GBPUSDm 2
AUDUSDm 2
EURJPYm 1
AUDCHFm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDm 28
XAUUSDm 83
GBPJPYm 12
GBPUSDm 3
AUDUSDm 42
EURJPYm 1
AUDCHFm 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDm 2.3K
XAUUSDm 76K
GBPJPYm 1.8K
GBPUSDm 307
AUDUSDm 986
EURJPYm 100
AUDCHFm 124
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.20 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +159.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Gold Trading
İnceleme yok
2025.11.10 12:19
Share of trading days is too low
2025.11.10 12:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 12:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 11:19
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 4.69% of days out of the 448 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 11:19
80% of trades performed within 12 days. This comprises 2.68% of days out of the 448 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Glister Gold
Ayda 30 USD
23%
0
0
USD
930
USD
6
100%
45
97%
100%
17245.99
3.83
USD
6%
1:100
