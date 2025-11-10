- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
8 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (11.11%)
En iyi işlem:
15.41 EUR
En kötü işlem:
-0.03 EUR
Brüt kâr:
48.63 EUR (1 742 pips)
Brüt zarar:
-1.01 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
4 (29.53 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
29.53 EUR (4)
Sharpe oranı:
1.38
Alım-satım etkinliği:
48.06%
Maks. mevduat yükü:
65.72%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
148.81
Alış işlemleri:
6 (66.67%)
Satış işlemleri:
3 (33.33%)
Kâr faktörü:
48.15
Beklenen getiri:
5.29 EUR
Ortalama kâr:
6.08 EUR
Ortalama zarar:
-1.01 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.03 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-0.03 EUR (1)
Aylık büyüme:
9.52%
Algo alım-satım:
66%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.26 EUR
Maksimum:
0.32 EUR (0.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.06% (0.32 EUR)
Varlığa göre:
1.22% (6.10 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.41 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +29.53 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.03 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.10 × 20
|
RoboForex-ECN
|0.51 × 262
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.95 × 21
|
Exness-MT5Real39
|1.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 6
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.00 × 24
|
VantageInternational-Live 10
|1.10 × 20
|
FxPro-MT5 Live02
|1.18 × 28
|
FusionMarkets-Live
|1.19 × 21
|
BlueberryMarkets-Live
|1.27 × 26
|
FundingTradersGroup-Server
|1.40 × 10
|
DooTechnology-Live
|1.69 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 189
|
TitanFX-MT5-01
|2.00 × 32
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.13 × 63
|
Darwinex-Live
|2.24 × 34
|
Coinexx-Live
|2.45 × 11
|
VantageInternational-Live 5
|2.50 × 2
|
Exness-MT5Real28
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|3.00 × 1
Beni takip etmeyi seçtiğiniz için teşekkür ederim.
EURUSD üzerinde normal işlemle aylık yaklaşık %5 getiri hedeflenmektedir.
Tüm Uzman Danışmanlarımı keşfedin ve işlem tarzınıza en uygun olanı bulun:
-
Aurum Vault
https://www.mql5.com/en/market/product/154479
-
Breakout Box Pro
https://www.mql5.com/en/market/product/154186
-
Session Sweep Pro
https://www.mql5.com/en/market/product/153854
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
10%
0
0
USD
USD
548
EUR
EUR
1
66%
9
88%
48%
48.14
5.29
EUR
EUR
1%
1:30