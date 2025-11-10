SinyallerBölümler
Burak Paran

DemTimPar EA

Burak Paran
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 0%
FBS-Real-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
107
Kârla kapanan işlemler:
87 (81.30%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (18.69%)
En iyi işlem:
269.33 USD
En kötü işlem:
-76.30 USD
Brüt kâr:
2 424.90 USD (24 339 pips)
Brüt zarar:
-569.53 USD (24 527 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (1 073.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 073.16 USD (28)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.59%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
126
Ort. tutma süresi:
60 dakika
Düzelme faktörü:
7.57
Alış işlemleri:
73 (68.22%)
Satış işlemleri:
34 (31.78%)
Kâr faktörü:
4.26
Beklenen getiri:
17.34 USD
Ortalama kâr:
27.87 USD
Ortalama zarar:
-28.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-245.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-245.04 USD (6)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
245.04 USD (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.03% (245.04 USD)
Varlığa göre:
0.60% (4 922.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 99
EURUSD 6
AUDCAD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.4K
EURUSD 326
AUDCAD 107
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -953
EURUSD 565
AUDCAD 200
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +269.33 USD
En kötü işlem: -76 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +1 073.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -245.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OANDA-Japan Live
0.00 × 14
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
ForexTime-ECN
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
XMGlobal-Real 20
0.00 × 1
CXMTradingLtd-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
FxPro.com-Real07
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
XMGlobal-Real 41
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 2
İnceleme yok
2025.11.10 10:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
