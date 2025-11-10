- Büyüme
İşlemler:
107
Kârla kapanan işlemler:
87 (81.30%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (18.69%)
En iyi işlem:
269.33 USD
En kötü işlem:
-76.30 USD
Brüt kâr:
2 424.90 USD (24 339 pips)
Brüt zarar:
-569.53 USD (24 527 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (1 073.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 073.16 USD (28)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.59%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
126
Ort. tutma süresi:
60 dakika
Düzelme faktörü:
7.57
Alış işlemleri:
73 (68.22%)
Satış işlemleri:
34 (31.78%)
Kâr faktörü:
4.26
Beklenen getiri:
17.34 USD
Ortalama kâr:
27.87 USD
Ortalama zarar:
-28.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-245.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-245.04 USD (6)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
245.04 USD (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.03% (245.04 USD)
Varlığa göre:
0.60% (4 922.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|99
|EURUSD
|6
|AUDCAD
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.4K
|EURUSD
|326
|AUDCAD
|107
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-953
|EURUSD
|565
|AUDCAD
|200
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +269.33 USD
En kötü işlem: -76 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +1 073.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -245.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 20
|0.00 × 1
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 2
