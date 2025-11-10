SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GDzh
Hua Jun Liu

GDzh

Hua Jun Liu
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -4%
WeTrade-Live2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
9 (56.25%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (43.75%)
En iyi işlem:
7.52 USD
En kötü işlem:
-33.05 USD
Brüt kâr:
32.49 USD (3 245 pips)
Brüt zarar:
-52.64 USD (5 260 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (19.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.76 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.13
Alım-satım etkinliği:
79.53%
Maks. mevduat yükü:
92.85%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.56
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
16 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.62
Beklenen getiri:
-1.26 USD
Ortalama kâr:
3.61 USD
Ortalama zarar:
-7.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-15.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.05 USD (1)
Aylık büyüme:
-4.03%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.15 USD
Maksimum:
36.14 USD (7.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.00% (36.14 USD)
Varlığa göre:
65.28% (32.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -20
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.52 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +19.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "WeTrade-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.18 08:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.11.10 14:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 09:05
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.10 09:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 09:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
