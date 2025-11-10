- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
9 (56.25%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (43.75%)
En iyi işlem:
7.52 USD
En kötü işlem:
-33.05 USD
Brüt kâr:
32.49 USD (3 245 pips)
Brüt zarar:
-52.64 USD (5 260 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (19.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.76 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.13
Alım-satım etkinliği:
79.53%
Maks. mevduat yükü:
92.85%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.56
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
16 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.62
Beklenen getiri:
-1.26 USD
Ortalama kâr:
3.61 USD
Ortalama zarar:
-7.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-15.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.05 USD (1)
Aylık büyüme:
-4.03%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.15 USD
Maksimum:
36.14 USD (7.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.00% (36.14 USD)
Varlığa göre:
65.28% (32.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-20
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.52 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +19.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "WeTrade-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
