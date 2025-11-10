- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
776
Kârla kapanan işlemler:
554 (71.39%)
Zararla kapanan işlemler:
222 (28.61%)
En iyi işlem:
105.33 USD
En kötü işlem:
-138.56 USD
Brüt kâr:
5 481.50 USD (1 361 775 pips)
Brüt zarar:
-4 099.46 USD (1 116 253 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (148.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
148.78 USD (15)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
84
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
5.75
Alış işlemleri:
343 (44.20%)
Satış işlemleri:
433 (55.80%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
1.78 USD
Ortalama kâr:
9.89 USD
Ortalama zarar:
-18.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-102.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-208.35 USD (5)
Aylık büyüme:
976.86%
Algo alım-satım:
11%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
240.35 USD (36.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.19% (240.35 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|728
|BTCUSD
|48
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.3K
|BTCUSD
|124
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|169K
|BTCUSD
|76K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +105.33 USD
En kötü işlem: -139 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +148.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -102.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok