SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Host Trader 2
Dai Thanh Le

Host Trader 2

Dai Thanh Le
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 12%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
776
Kârla kapanan işlemler:
554 (71.39%)
Zararla kapanan işlemler:
222 (28.61%)
En iyi işlem:
105.33 USD
En kötü işlem:
-138.56 USD
Brüt kâr:
5 481.50 USD (1 361 775 pips)
Brüt zarar:
-4 099.46 USD (1 116 253 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (148.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
148.78 USD (15)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
84
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
5.75
Alış işlemleri:
343 (44.20%)
Satış işlemleri:
433 (55.80%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
1.78 USD
Ortalama kâr:
9.89 USD
Ortalama zarar:
-18.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-102.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-208.35 USD (5)
Aylık büyüme:
976.86%
Algo alım-satım:
11%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
240.35 USD (36.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.19% (240.35 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 728
BTCUSD 48
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.3K
BTCUSD 124
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 169K
BTCUSD 76K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +105.33 USD
En kötü işlem: -139 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +148.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -102.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
İnceleme yok
2025.11.10 09:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 09:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 09:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
