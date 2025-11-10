- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
12 (34.28%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (65.71%)
En iyi işlem:
60.86 USD
En kötü işlem:
-15.88 USD
Brüt kâr:
610.14 USD (61 163 pips)
Brüt zarar:
-343.79 USD (34 258 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (181.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
181.30 USD (3)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.63%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.92
Alış işlemleri:
35 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.77
Beklenen getiri:
7.61 USD
Ortalama kâr:
50.85 USD
Ortalama zarar:
-14.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-104.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-104.76 USD (7)
Aylık büyüme:
532.70%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
138.84 USD (60.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.03% (138.84 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD_MRG
|266
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD_MRG
|27K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +60.86 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +181.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -104.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok