Ignasius Bayu Purnomo

Ignatius77

Ignasius Bayu Purnomo
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 30%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
12 (34.28%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (65.71%)
En iyi işlem:
60.86 USD
En kötü işlem:
-15.88 USD
Brüt kâr:
610.14 USD (61 163 pips)
Brüt zarar:
-343.79 USD (34 258 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (181.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
181.30 USD (3)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.63%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.92
Alış işlemleri:
35 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.77
Beklenen getiri:
7.61 USD
Ortalama kâr:
50.85 USD
Ortalama zarar:
-14.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-104.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-104.76 USD (7)
Aylık büyüme:
532.70%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
138.84 USD (60.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.03% (138.84 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_MRG 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_MRG 266
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_MRG 27K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +60.86 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +181.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -104.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.10 04:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
