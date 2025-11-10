SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GOLD Pramiding Trader
Noh Seonggwan

GOLD Pramiding Trader

Noh Seonggwan
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 84%
CMGAustraliaPtyLtd-US10-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 593
Kârla kapanan işlemler:
3 729 (66.67%)
Zararla kapanan işlemler:
1 864 (33.33%)
En iyi işlem:
339.20 USD
En kötü işlem:
-900.75 USD
Brüt kâr:
40 074.73 USD (2 020 913 pips)
Brüt zarar:
-37 553.74 USD (2 106 256 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (55.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 314.42 USD (6)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.01%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
514
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.32
Alış işlemleri:
2 904 (51.92%)
Satış işlemleri:
2 689 (48.08%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.45 USD
Ortalama kâr:
10.75 USD
Ortalama zarar:
-20.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
63 (-25.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 911.92 USD (5)
Aylık büyüme:
44.66%
Yıllık tahmin:
541.86%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
71.24 USD
Maksimum:
1 911.92 USD (33.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.96% (1 911.92 USD)
Varlığa göre:
1.35% (68.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.ecn 5368
EURUSD.ecn 191
GBPUSD.ecn 34
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.ecn 2.5K
EURUSD.ecn -18
GBPUSD.ecn 4
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.ecn -84K
EURUSD.ecn -1.4K
GBPUSD.ecn 408
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +339.20 USD
En kötü işlem: -901 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +55.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CMGAustraliaPtyLtd-US10-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

https://cafe.naver.com/inmakpower


İnceleme yok
2025.11.10 03:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 03:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GOLD Pramiding Trader
Ayda 30 USD
84%
0
0
USD
5.1K
USD
9
100%
5 593
66%
100%
1.06
0.45
USD
34%
1:400
