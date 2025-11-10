- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
33 (76.74%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (23.26%)
En iyi işlem:
3 276.50 USD
En kötü işlem:
-3 563.45 USD
Brüt kâr:
7 663.57 USD (8 142 pips)
Brüt zarar:
-6 184.15 USD (7 120 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (1 401.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 686.50 USD (4)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
0.29
Alış işlemleri:
13 (30.23%)
Satış işlemleri:
30 (69.77%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
34.41 USD
Ortalama kâr:
232.23 USD
Ortalama zarar:
-618.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-66.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 568.45 USD (2)
Aylık büyüme:
2.96%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 683.48 USD
Maksimum:
5 137.75 USD (9.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 276.50 USD
En kötü işlem: -3 563 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 401.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -66.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
