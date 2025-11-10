- Büyüme
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
7 (58.33%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (41.67%)
En iyi işlem:
36.79 USD
En kötü işlem:
-51.92 USD
Brüt kâr:
90.74 USD (9 183 pips)
Brüt zarar:
-116.65 USD (11 582 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (29.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.39 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
33.53%
Maks. mevduat yükü:
2.03%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.32
Alış işlemleri:
7 (58.33%)
Satış işlemleri:
5 (41.67%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-2.16 USD
Ortalama kâr:
12.96 USD
Ortalama zarar:
-23.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-80.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-80.90 USD (3)
Aylık büyüme:
-6.03%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
51.55 USD
Maksimum:
80.90 USD (17.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.14% (4.61 USD)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
XAUUSD
12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
XAUUSD
-26
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
XAUUSD
-2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +36.79 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +29.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -80.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
ICMarketsSC-Live25
|12.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
suport:
https://t.me/+h7QC1XTpTH82YTlh
İnceleme yok
